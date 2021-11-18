Стал известен следующий соперник боксёра Гассиева

Российский боксёр Гассиев проведёт бой с Руденко в Сочи
Сергей Стариков
Сергей Стариков
12:34, 18 ноября 2021
Мурат ГассиевФото: gassiev_murat/vk.com
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Российский боксёр, экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев проведёт поединок с украинцем Андреем Руденко. Как сообщил «Матч ТВ» промоутер спортсмена Алексей Авсецин, схватка пройдёт 25 декабря в Сочи.
Мурат Гассиев 25 декабря в Сочи проведёт бой с Андреем Руденко за пояс IBF Intercontinental, — заявил Авсецин.
За профессиональную карьеру Гассиев провёл 30 боёв, в которых одержал 28 побед (21 — нокаутом), потерпел одно поражение, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
В активе Руденко 34 победы (20 — досрочно) в 40 боях. Пять раз спортсмен терпел поражения, один поединок признали несостоявшимся.
Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю выразил готовность начать переговоры о проведении поединка в России с участием его сына Тимофея, действующего обладателя поясов WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе. Экс-боксёр заявил, что транслироваться схватка будет как в США, так и в Австралии.