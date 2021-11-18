Стал известен следующий соперник боксёра Гассиева

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Бывший чемпион Bellator в лёгком весе, а ныне пятый номер рейтинга данного дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Чендлер не считает, что Ислам Махачев сделал достаточно для получения статуса первого претендента на титул. По мнению американца, следующим шанс подраться за пояс должен получить Джастин Гейтжи.

Я думаю, что Джастин Гейтжи – главный претендент на пояс в лёгком весе. Он просто избил меня. Безусловно, победа Ислама Махачева над Дэном Хукером была совершенно феноменальной, просто великолепной. Но...