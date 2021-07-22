Гассиев нокаутировал Валлиша в четвёртом раунде

В Москве прошёл вечер бокса, в главном бою которого российский тяжеловес Мурат Гассиев (28-1, 21 КО) нокаутировал в четвёртом раунде немца Михаэля Валлиша (22-5, 15 КО).

Гассиев поддавливал соперника в первом раунде и без ударов. Он сближался, несмотря на робкие джебы немецкого боксёра и наносил разовые удары. Валлиш встречал россиянина редкими джебами, но не представлял особой угрозы. Гассиев стал активнее работать с третьего раунда и доставать соперника ударами с правой через руку, а временами и вызывал и огонь соперника на себя.

В четвёртом раунде от атак Гассиева немца стало уже болтать и он стал жаться к канатам, а под занавес четвёртого раунда отправил его в нокдаун правым боковым и добил последующей серией.

В соглавном бою вечера аргентинец Рикардо Рубен Вильялба победил ввиду дисквалификации соперника армянина Эдгара Гукасяна.

Как сообщалось ранее, на вечере бокса в Москве российский боксёр второго наилегчайшего веса Михаил Алоян победил единогласным решением судей танзанийца Мчанью Йоханну.