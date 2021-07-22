Боксёр Алоян победил Йохану на турнире по боксу в Моксве

На вечере бокса в Москве российский боксёр второго наилегчайшего веса Михаил Алоян (7-1, 1 КО) победил единогласным решением судей танзанийца Мчанью Йоханну (12-3, 10 КО).

Алоян сразу захватил центр ринга, однако его африканский соперник неплохо контратаковал и выглядел оппонентом, которому нужен не только хлеб, но и победа. Равный поединок продолжался вплоть до четвёртого раунда, после которого Алоян начал использовать своё преимущество и атаковать сериями.

Мчанья Йохана неожиданно активизировался с седьмого раунда и начал преследовать Алояна по рингу, но в дальнейших жёстких разменах ударами лучше смотрелся Алоян. При этом россиянин не мог потрясти африканского соперника своими контратаками. В седьмом раунде уже Мчанья Йохана провёл эффектную серию и заставил Алояна отступать, но в контратаках успеха добился Михаил. По итогам десяти раундов судьи отдали победу российскому боксёру со счётом 99:91.

Как сообщалось ранее, бронзовый призёр Олимпийских игр российский боксёр Михаил Алоян заразился коронавирусом — его бой, запланированный на декабрь 2020 года, отменён.