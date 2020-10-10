16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Боксёр Михаил Алоян заразился коронавирусом

22:31, 10 октября 2020
Михаил Алоян Михаил Алоян Фото: instagram.com/aloyan_mikhail_

Бронзовый призёр Олимпийских игр российский боксёр Михаил Алоян заразился коронавирусом — его бой, запланированный на декабрь 2020 года, отменён.

Соответствующую информацию представил ТАСС со ссылкой на источник в команде спортсмена.

Михаил Алоян заболел коронавирусом. Он проходит лечение в больнице. Его бой с Пабло Каррильо, который планировался на 15 декабря, отменён, — сообщил собеседник агентства.

Ранее NEWS.ru писал, что защитник сборной России по футболу Марио Фернандес, предположительно, заразился коронавирусом. Спортсмен получил результат теста, который может свидетельствовать о заболевании.

В настоящее время игрок чувствует себя хорошо, на здоровье не жалуется. Его изолировали дома. Тесты остальных членов команды отрицательные.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео