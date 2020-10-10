Бронзовый призёр Олимпийских игр российский боксёр Михаил Алоян заразился коронавирусом — его бой, запланированный на декабрь 2020 года, отменён.
Соответствующую информацию представил ТАСС со ссылкой на источник в команде спортсмена.
Михаил Алоян заболел коронавирусом. Он проходит лечение в больнице. Его бой с Пабло Каррильо, который планировался на 15 декабря, отменён, — сообщил собеседник агентства.
Ранее NEWS.ru писал, что защитник сборной России по футболу Марио Фернандес, предположительно, заразился коронавирусом. Спортсмен получил результат теста, который может свидетельствовать о заболевании.
В настоящее время игрок чувствует себя хорошо, на здоровье не жалуется. Его изолировали дома. Тесты остальных членов команды отрицательные.
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