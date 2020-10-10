Боксёр Михаил Алоян заразился коронавирусом

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Российский боец смешанного стиля Тимур Нагибин прокомментировал победу над соотечественником Марифом Пираевым в главном поединке вечера на турнире RCC Intro в Екатеринбурге.

Я не был в нокдауне, я знаю, что такое нокдауны, поверьте, чуть-чуть пошатало меня, не сильно. Он меня ничем не удивил. Говорили, что бой будет скучный, но он не был...