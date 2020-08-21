Папин нокаутировал Файфера и стал претендентом на титул WBC

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В главном бою вечера на турнире по профессиональному боксу в Казани определился официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе. Россиянин Алексей Папин (12-1, 11 КО) в шестом раунде нокаутировал соотечественника Руслана Файфера (25-2, 16 КО).

Файфер сразу начал выбрасывать большое количество ударов на отходе и старался избегать клинча. Папин скрывался за блоком и пытался отвечать жёсткими комбинациями. Первые раунды не выявили заметного преимущества кого-то из боксёров. С пятого раунда Папин больше стал делать акцент на ударную мощь и местами доставать соперника, но Файфера выручала работа корпусом. При этом Алексей неоднократно получал замечания за нарушение правил. В шестом раунде Папин потряс соперника жёстким правым боковым, а затем добил аналогичным ударом.

Теперь Папин получил право встретиться чемпионом WBC, конголезцем Илунгой Макабу в реванше.

В соглавном бою вечера российский представитель первого полусреднего веса Харитон Агрба победил единогласным решением судей соотечественника Сослана Тедеева, несмотря на травму левого плеча.

Как сообщал NEWS.ru, топовый российский легковес Заур Абдуллаев в седьмом раунде нокаутировал Павла Маликова.