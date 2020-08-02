Всего восемь боёв на турнире UFC — это антирекорд в современной истории. Виной тому болезни и травмы нескольких спортсменов, а дебют Тимура Валиева сорвало отсутствие рабочей визы США. В главном бою вечера многострадального турнира в Лас-Вегасе Дерек Брансон сенсационно развенчал восходящую звезду UFC Эдмена Шахбазяна, мечтавшего стать самым молодым чемпионом организации в истории.

Укороченный турнир

Вернувшись с «Бойцовского острова» в родной Лас-Вегас, UFC столкнулась с беспрецедентными сложностями при организации первого августовского турнира, из которого бойцы «вылетали» со скоростью пулемётной очереди. Началось всё с того, что бразильянка Ирена Алдана заболела коронавирусом, и её бой с Холли Холм был отменён, а ставший главным событием вечера поединок топовых средневесов Дерека Брансона и Эдмена Шахбазяна остался в трёхраундовом формате.

Широко ожидавшийся дебют российского ветерана PFL Тимура Валиева не состоялся по более прозаической причине. Боец не успел получить рабочую визу и вылететь на турнир. Двое корейских бойцов столкнулись с принятыми в их стране ограничениями на перемещение в связи с пандемией. Средневес Джеральд Меерсхарт выбыл из боя всего за день по причине положительного теста на COVID-19. Тревин Жиль внезапно упал в обморок во время прогулки, видимо, слишком измотав себя весогонкой. Наконец, Рэй Борг также выбыл в день боя по неизвестным пока причинам.

В итоге организаторы чудом сумели спасти турнир, но он оказался слишком скоротечным. Всего по четыре боя в предварительном и основном карде — это антирекорд в новейшей истории, вызванный многими причинами, главные из которых — пандемия и её различные последствия.

Шевченко получила новую соперницу

Валентина Шевченко Reinaldo Reginato/imago sportfotodienst/Global Look Press

Бразильянка Дженнифер Майя может стать следующей претенденткой на принадлежащий гражданке трёх стран, в том числе и России, Валентине Шевченко чемпионский пояс в наилегчайшем весе. Удивила не столько её победа над шотландкой Джоанной Колдервуд, сколько способ, которым она была достигнута. Поначалу базовая боксёрша Майя хорошо использовала свои сильные стороны в стойке. Сокращая дистанцию, она стремительно выбрасывала серии ударов, ставя соперницу в тупик.

Колдервуд безуспешно старалась держать её на дистанции ударами ногами, а потом решила перевести бой в партер, как оказалось, на свою беду. Помимо бокса, Майя, как и большинство бразильских бойцов, неплохо владеет джиу-джитсу, а потому ей не составило труда поймать руку соперницы и к концу первого раунда заставить сдаться от чётко проведённого рычага локтя. После победы над третьим номером рейтинга логично было бы дать экс-чемпионке Invicta шанс сразиться за титул.

«Золотая пыль» разлетелась по углам

22-летний американский боец армянского происхождения Эдмен Шахбазян по прозвищу Золотой Мальчик наделал немало шума и всерьёз рассматривался как претендент на побитие рекорда Джона Джонса, ставшего самым молодым чемпионом UFC в истории. Букмекеры видели его безоговорочным фаворитом в поединке с весьма крепким ветераном из первой десятки Дереком Брансоном, который проигрывал исключительно топовым бойцам. Уверенная победа могла вывести Шахбазяна на титульный бой с Исраэлем Адесаньей, но он вчистую провалил тест. С ролью экзаменатора успешно справился темнокожий блондин Дерек Брансон, внешне напомнивший фанатам ММА со стажем легендарного Кевина Ренделмана.

«Золотая пыль» слетела с вундеркинда уже в первом раунде, хотя он получился более-менее равным. Брансон отметился переводом в партер, но в стойке Шахбазян не доставил ему серьёзных проблем, хотя считалось, что именно боксёрская техника и работа с Эдмондом Тарвердяном дадут ему преимущество в этом бою. К середине схватки стала заметна и главная проблема молодого бойца — недостаток выносливости. Он тяжело задышал и позволил Брансону без труда переводить бой на землю, где жёсткими ударами тот едва не закончил поединок уже во втором раунде. По сути Шахбазян на последней секунде ушёл в нокаут, но гонг позволил ему прийти в себя, а приглашённый в клетку врач разрешил продолжить бой, хотя лучше бы он этого не делал. Эдмен в начале заключительной пятиминутки без сопротивления был переведён в партер и добит жёсткими ударами на земле.

Это классическая история, когда яркий молодой боец слишком быстро продвигается по карьерной лестнице на фоне убедительных побед, пока не сталкивается с матёрым гейткипером, который жёстко захлопывает дверь перед его носом. Вряд ли сам Брансон когда-либо получит титульный бой, но сегодня он доказал, что и в 36 лет способен серьёзно «пошуметь» на самом высоком уровне.