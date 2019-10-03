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Мастер силового экстрима, пауэрлифтер Михаил Кокляев извинился за потасовку в центре Москвы с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Приношу свои извинения за то, что не сдержал свои эмоции, но я долго терпел Санины выпады, — сказал Кокляев в своём видеообращении, которое он выложил в соцсети. Емельяненко также высказался...