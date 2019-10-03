https://static.news.ru/photo/526b9806-e5cd-11e9-8fe2-fa163e074e61_660.jpgАбдулманап Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Отец и тренер действующего чемпиона Ultimate Fighting Champinship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, что поединок его сына с американцем Тони Фергюсоном пройдёт не раньше марта.
Такого большого боя в истории UFC не было. Поэтому я думаю, что «Мэдисон Сквер Гарден» — подходящая арена для этого боя, но мы раньше, чем март, не выступим, — сказал Нурмагомедов-старший на YouTube-канале «Живи на 100%».
Ранее менеджер Хабиба Ризван Магомедов назвал приблизительную дату следующего боя россиянина, писал News.ru.