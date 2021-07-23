Остович взяла реванш у Ван Зант в бою на голых кулаках

Во Флориде прошёл очередной турнир компании BKFC по боям на голых кулаках. В главном бою вечера американка Рэйчел Остович победила по очкам соотечественницу Пейдж Ван Зант. Ранее спортсменки встречались на турнире UFC, и тогда победу болевым приёмом одержала Ван Зант.

Ван Зант вышла на бой с хорошим настроем и сразу начала бросаться на свою соперницу, осыпая её мощными ударами. Остович отвечала короткими апперкотами в клинче, а в конце первого раунда девушки обменялись уже попаданиями с дистанции. Рэйчел была точнее соперницы в контратаках, а Пейдж постепенно снизила темп. Временами Остович взрывалась даже чаще своей соперницы. В третьем раунде соперницы продолжили бой на встречных курсах. Ван Зант чаще использовала джеб, а её соперница неожиданно сокращала дистанцию и контратаковала.

Четвёртый раунд Остович забрала за счёт эффектной серии и в какой-то момент даже потрясла Ван Зант. Самая яркая представительница женских боёв была явно растеряна перед решающим раундом, а угловые ей напоминали, что есть лишь две минуты для того, чтобы выиграть этот бой. Ван Зант включилась на последней минуте, провела хорошую тройку и забрала заключительный раунд. По итогам всего боя судьи отдали победу Остович со счётом 49:46 и 48:47 (двое).

В соглавном поединке американский тяжеловес Арнольд Адамс нокаутировал в третьем раунде соотечественника Майкла Террила.

Как сообщалось ранее, известная по выступлениям в UFC американка Пейдж Ван Зант провела свой первый бой в боксе на голых кулаках. В главном событии вечера на турнире KnuckleMania компании BKFC она встретилась с Бритэйн Харт.