Ван Зант проиграла дебютный бой на голых кулаках

https://static.news.ru/photo/ba13dd46-6840-11eb-9cce-96000091f725_660.jpg Фото: paigevanzant/instagam.com

Известная по выступлениям в UFC американка Пейдж ван Зант провела свой первый бой в боксе на голых кулаках. В главном событии вечера на турнире KnuckleMania компании BKFC она встретилась с Бритэйн Харт.

Ван Зант уже в первом клинче напропускала ударов по корпусу от соперницы, после чего предпочитала действовать с дистанции. Харт также выиграла размен в концовке первого раунда и продолжала давить и дальше. Ван Зант активизировалась к середине боя и смелее шла в жёсткие размены с соперницей и выровняла поединок, но получила гематому под левым глазом.

В заключительных раундах темп поединка снизился, а ван Зант старалась превзойти соперницу за счёт движения и внезапно сокращала и снова разрывала дистанцию, стараясь избегать неприятного для себя клинча. Заключительные размены ударами Харт уже проиграла на фоне собственной усталости. Но этого для ван Зант оказалось недостаточно. Все трое судей отдали победу её сопернице со счётом 49:46.

В соглавном бою вечера Дат Нгуен победил единогласным решением судей Джонни Бедфорда и стал чемпионом BKFC в лёгком весе.

Как писал NEWS.ru, популярный боец ММА Пейдж ван Зант накануне своего дебюта в лиге кулачных боёв BKFC устроила драку на взвешивании со своей соперницей Бритэйн Харт.