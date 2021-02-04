Самая красивая девушка ММА устроила драку на взвешивании

https://static.news.ru/photo/c7146962-6781-11eb-be6f-96000091f725_660.jpg Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C

Популярный боец ММА Пейдж ван Зант накануне своего дебюта в лиге кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) устроила драку на взвешивании со своей соперницей Бритэйн Харт.

Экс-боец UFC посчитала, что её визави слишком приблизилась к ней на дуэли взглядов и оттолкнула её удавками на горло. Харт в ответ выкрикивала оскорбления и заявила, что её соперница попутала вид спорта, так как удушения разрешены только в ММА.

Упс, на секунду забыла, в каком я спорте! — написала ван Зант на своей странице в Instagram.

Поединок ван Зант и Харт состоится завтра и станет главным событием турнира BKFC KnuckleMania и пройдёт в весовой категории до 57 кг. Это будет первый бой для ван Зант в новом промоушене после ухода из UFC.

Как писал NEWS.ru, глава Союза ММА России Радмир Габдуллин в рамках открытого молодёжного форума в Чебоксарах «Диалог на равных» оценил перспективы смешанных единоборств стать олимпийским видом спорта.