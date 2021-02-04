Президент Союза ММА России оценил шансы стать олимпийским видом спорта

https://static.news.ru/photo/1c4ae796-66ef-11eb-8518-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Союза ММА России Радмир Габдуллин в рамках открытого молодёжного форума в Чебоксарах «Диалог на равных» оценил перспективы смешанных единоборств стать олимпийским видом спорта.

По массовости ММА не уступает никому, по зрелищности мы опережаем многие виды спорта. По трансляциям и по зрительскому интересу, наверно, уступаем только футболу и хоккею, однозначно мы «номер один» среди единоборств. Поэтому все шансы есть, ведь сегодня в объединённую международную федерацию IMMAF входят более 60 стран, — приводит слова Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.

Также Габдуллин отметил, что считает эти шансы высокими, но впереди у вида спорта долгий путь проверок и согласований.

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