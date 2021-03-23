Опубликовано видео драки, в которой погиб чемпион MMA Хадзиев

https://static.news.ru/photo/c13ab39a-8c8c-11eb-abec-96000091f725_660.jpg Алан Хадзиев Фото: youtube.com/Alan KHADZIEV

Появилось видео драки в ресторане Моздока (Северная Осетия), где погибли два человека. Один из них являлся двукратным чемпионом ММА Аланом Хадзиевым.

Потасовка произошла в ресторане «Вегас». 31-летний Хадзиев получил удары ножом от неизвестного, в результате чего скончался уже в реанимации. Также в драке погиб местный бизнесмен, чьё имя не называется.

Родной брат спортсмена вступился за потерпевших, набросившись с ножом на убийцу. Тот в результате полученных ранений скончался.

Брат Хадзиева является военным. Таким образом, уголовное дело с его участием расследует Военно-следственный комитет по Владикавказскому гарнизону.

Видео драки опубликовал Telegram-канале Mash.

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