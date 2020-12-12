Опубликована реакция Фергюсона на завершение Нурмагомедовым карьеры

Американский боец смешанного стиля, бывший обладатель пояса временного чемпиона UFC в лёгком весе Тони Фергюсон разочаровался при объявлении Хабибом Нурмагомедовым о завершении карьеры. Видео было опубликовано в официальном Twitter UFC.
Фергюсон выругался нецензурными словами и ушёл из комнаты с трансляцией боя, когда увидел заявление Хабиба.
The lost of a rival... @TonyFergusonXT's reaction to Khabib's retirement is heartbreaking
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября. 32-летний боец сумел в третий раз защитить титул чемпиона организации в лёгком весе и добился 29-й победы в карьере при нуле поражений.
20 ноября глава UFC Дэйна Уайт назвал Фергюсона одним из потенциальных соперников Хабиба Нурмагомедова, если россиянин возобновит выступления. Ранее поединок между Хабибом и Тони срывался четыре раза.
Как писал NEWS.ru, Фергюсон 12 декабря будет драться с Шарлисом Оливейрой на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе.