Опубликована реакция Фергюсона на завершение Нурмагомедовым карьеры

https://static.news.ru/photo/4eb26c6e-3c5f-11eb-a279-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: vk.com/khabib_nurmagomedov

Американский боец смешанного стиля, бывший обладатель пояса временного чемпиона UFC в лёгком весе Тони Фергюсон разочаровался при объявлении Хабибом Нурмагомедовым о завершении карьеры. Видео было опубликовано в официальном Twitter UFC.

Фергюсон выругался нецензурными словами и ушёл из комнаты с трансляцией боя, когда увидел заявление Хабиба.

The lost of a rival... @TonyFergusonXT 's reaction to Khabib's retirement is heartbreaking



[ Via Watch Party now on @UFCFightPass ] pic.twitter.com/emuEPcRz9j — UFC (@ufc) December 12, 2020

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября. 32-летний боец сумел в третий раз защитить титул чемпиона организации в лёгком весе и добился 29-й победы в карьере при нуле поражений.

20 ноября глава UFC Дэйна Уайт назвал Фергюсона одним из потенциальных соперников Хабиба Нурмагомедова, если россиянин возобновит выступления. Ранее поединок между Хабибом и Тони срывался четыре раза.

Как писал NEWS.ru, Фергюсон 12 декабря будет драться с Шарлисом Оливейрой на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе.