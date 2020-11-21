Фергюсон будет драться с Оливейрой на турнире в UFC 256

https://static.news.ru/photo/c68e2fa0-2bd1-11eb-b5bf-fa163e074e61_660.jpg Тони Фергюсон Фото: Tony

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон получил соперника на турнир в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Как сообщает ESPN, 12 декабря американец проведёт поединок с бразильцем Шарлисом Оливейрой на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе.

Накануне глава UFC Дэйна Уайт назвал Фергюсона одним из потенциальных соперников Хабиба Нурмагомедова, если россиянин возобновит выступления. По мнению промоутера, перед схваткой с российским чемпионом Фергюсон должен был бы подраться с новичком UFC и бывшим чемпионом Bellator Майклом Чендлером.

Для Фергюсона встреча 12 декабря будет первой с мая 2020 года, когда он досрочно проиграл Джастину Гейтжи и упустил возможность завоевать титул временного чемпиона лиги во второй раз.

Ранее ирландский боец, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор официально подтвердил своё возвращение к выступлениям. 32-летний спортсмен подписал контракт на поединок с Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Таким образом, Макгрегор официально вернулся в MMA. Бой состоится в Лас-Вегасе 23 января 2021 года, писал NEWS.ru.