Омск планирует подать заявку на проведение чемпионата России по боксу

https://static.news.ru/photo/2be2eea0-9cd9-11ea-9c84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Федерации бокса Омской области Кирилл Подольский рассказал о намерении в ближайшие годы провести в региональной столице мужской чемпионат России.

Мы плавно идём к тому, чтобы проводить в Омске масштабные соревнования. На будущий год или через год будем рассматривать возможность подачи заявки на проведение мужского чемпионата России. Также сейчас нам пришло письмо, в котором говорится о том, что в Омске, возможно, пройдёт этап командного Кубка мира, — сказал Подольский во время прямого эфира на странице Федерации бокса России в Instagram.

Чемпионат России по боксу ещё никогда ранее не проходил в Омске. Подольский отметил, что в городе готовы провести этот турнир на высоком организационном уровне.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что состав сборной России по боксу на Олимпиаду в Токио, которая была перенесена на 2021 год, будет пересмотрен по результатам национальных чемпионатов, писал NEWS.ru.