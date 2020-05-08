Олейник одержал победу в упорном бою с Вердумом на UFC 249

https://static.news.ru/photo/fb09ae8a-9261-11ea-a890-fa163e074e61_660.jpg Алексей Олейник Фото: alexeyoleynik1/instagram.com

Российский тяжеловес украинского происхождения Алексей Олейник (59-13-1) победил раздельным решением судей бразильца Фабрисиу Вердума (23-9-1) на турнире UFC 249 в Джексонвилле.

Бойцы начали поединок с размена ударами в стойке, где Олейник потряс бразильца тяжёлой двойкой, а затем провёл хорошую серию ударов по корпусу. Вердум, смотревшийся тяжеловато после двухлетнего перерыва, отвечал в основном ударами коленями из клинча. Уже после раунда лица соперников, особенно Вердума, были украшены ссадинами и гематомами.

Во втором раунде Вердум выровнял ход боя и перевёл соперника в партер, но концовка пятиминутки осталась за Олейником. В начале третьего раунда Вердум застал врасплох соперника проходом в ноги, а затем в партере неоднократно предпринимал попытки болевых на руку и занял доминирующую позицию. Таким образом исход боя зависел от оценок судьями второго раунда. В итоге двое из трёх судей отдали победу россиянину

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