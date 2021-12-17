Ограбление в ринге: как Проводников спорным решением победил Багаутинова

В Москве завершился поединок по правилам бокса между экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе по версии WBO Русланом Проводниковым и бывшим претендентом на титул UFC в наилегчайшем весе Али Багаутиновым. На протяжении пяти раундов боец смешанных единоборств доминировал в ринге, однако это не помешало жюри отдать победу профессиональному боксёру. Рассказываем, как благотворительный бой завершился судейским скандалом.

За последние годы любители единоборств успели увидеть ряд кроссовер-боёв между представителями разных видов боевых искусств. Тренд подобным задала дуэль между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером-младшим в 2018 году, после чего поединки между бойцами MMA и боксёрами стали проводиться с невероятной частотой. Свои силы в старейшем виде единоборств успели попробовать ветераны UFC Фрэнк Мир и Марк Хант, а Витор Белфорт и вовсе договорился о встрече с легендарным Оскаром Де Ла Хойей. Правда, провести её всё же не удалось — «Золотой мальчик» заразился коронавирусом и не смог выступить, но на замену ему вышел сам Эвандер Холифилд. Как оказалось, зря. Экс-чемпион мира продержался всего 109 секунд и уступил нокаутом.

Поэтому сам факт организации битвы между спортсменами из мира бокса и MMA вряд ли мог кого-то удивить. Тем не менее, от этого схватка между Русланом Проводниковым и Али Багаутиновым не становилась менее интригующей. Во-первых, было сложно предсказать, в какой форме находится экс-чемпион мира в первом полусреднем весе, не дравшийся с июня 2016 года. Тогда он единогласным решением проиграл Джону Молине-младшему и завершил профессиональную карьеру. Во-вторых, не было до конца ясно, с каким настроем оба войдут в ринг. Всё же поединок скорее носил статус выставочного, следовательно, не должен был учитываться в официальной статистике. Но зная обоих, было сложно представить, что они согласятся просто отбывать номер.

В первую очередь, это касалось Багаутинова, чей настрой не вызывал никаких сомнений. Действующий спортсмен жаждал доказать всем, что способен выступать на одном уровне с чемпионом мира по боксу, и прогнозировал «бескомпромиссную рубку» в ринге. Что касается Проводникова, то его мотивация вызывала вопросы. В санкционированной схватке он бы наверняка не оставил шансов экс-чемпиону мира по боевому самбо и победил досрочно, но вряд ли это соответствовало статусу благотворительного боя.

И опасения всецело оправдались. В действиях Багаутинова чувствовалось намерение как продемонстрировать красивый бокс, так и взять верх над оппонентом, в то время как Проводников демонстрировал тотальное нежелание наносить ущерб противнику. На протяжении первых двух раундов Руслан практически не выбрасывал ударов, ограничиваясь лишь банальным перемещением по рингу и прессингом соперника. В то же время Али регулярно атаковал и выбрасывал одну комбинацию за другой, большинство из которых были точными. Хотя было понятно, что подобные попадания не представляли серьёзную угрозу для экс-чемпиона мира по боксу.

Тем не менее, если Багаутинов и не мог нокаутировать Проводникова, то был вполне способен нанести ему солидный ущерб. И это стало понятно уже в середине второго раунда, когда под левым глазом Сибирского Рокки появилось рассечение. Возможно, именно это заставило его действовать чуть активнее — стали появляться удары по корпусу и попытки нащупать голову визави, но все они были неакцентированными. Руслан либо не мог, либо не хотел работать в полную силу, что смотрелось неуважением по отношению к Али. Ведь тот явно выкладывался на все 100%.

Третий раунд прошёл в схожей манере. Багаутинов продолжил здорово работать ногами, постоянно менять стойки и всячески создавать проблемы Проводникову с помощью молниеносных комбинаций. Тот по-прежнему оказывал давление на противника, кривлялся, строил гримасы, но отказывался делать самое главное — бить. При этом пропускал он достаточно много, вследствие чего на его лице продолжали образовываться гематомы. Тем самым, он всё больше напоминал самого себя времён выступления в профессионалах.

Перед четвёртым отрезком тренер Багаутинова чётко дал понять ему, что следующие три минуты нужно использовать для восстановления сил. «Только передняя рука и клинч. Никаких комбинаций», — скомандовал наставник. Казалось бы, идеальный шанс для Проводникова наконец включиться и постараться реваншироваться за три проигранных раунда, но он этого не сделал.

Не стал он форсировать ход дуэли и в заключительном, пятом раунде. Багаутинов был лучше и спокойно работал вторым номером, а под конец отрезка решил немного повеселить публику. В фирменной манере он оторвал Проводникова от земли и провёл амплитудный бросок. Рефери это не понравилось, но снимать с него балл он не стал.

Вряд ли у кого-то могли возникнуть сомнения относительно победителя этого боя. Один боксёр упорно трудился в ринге, постоянно атаковал и заметно подпортил внешний вид визави, в то время как второй ограничился неакцентированными ударами в голову и корпус, а большую часть дуэли преследовал оппонента с опущенными руками. Тем не менее, судьи решили по-своему и раздельным решением отдали победу Проводникову. И если счёт 48:47 ещё можно объяснить (пусть и при огромнейшем желании), то абсолютно неясно, как один из членов жюри мог отдать Руслану четыре раунда из пяти (49:46).

Так или иначе, Проводников одержал победу над Багаутиновым крайне спорным решением судей, которое вполне можно трактовать как «ограбление». И неудивительно, что Али был крайне недоволен подобным раскладом. Так, одно из самых ярких событий декабря в боксе оставило довольно неприятное послевкусие. Остаётся лишь надеяться, что данный бой поможет собрать солидную сумму денег на благотворительность.