Официально: Усик и Джошуа подерутся в Лондоне, названа дата

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Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик проведёт бой с британцем Энтони Джошуа 25 сентября. Об этом сообщает стриминговая площадка DAZN, которая будет транслировать бой.

Поединок пройдёт в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма», который вмещает 62 тысячи зрителей. В нём будут разыгрываться три титула чемпиона мира в тяжёлом весе (WBA, IBF и WBO), которые сейчас принадлежат Джошуа.

34-летний Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг). В супертяжах он провёл два боя, всего в его активе 18 побед в 18 боях (13 — досрочных).

31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз проиграл.

Ранее сообщалось, что вызывавшего на бой Усика украинского борца Богдана Грицая уволили и отправили в армию.