Объявлена дата следующего боя Расула Мирзаева

https://static.news.ru/photo/d43eaf16-565c-11eb-88ce-fa163e074e61_660.jpg Расул Мирзаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев вернётся в клетку 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба лиги ACA.

Соперником Мирзаева будет боец Нурберген Шарипов из Казахстана. Бой в легчайшей весовой категории пройдёт на турнире ACA 118.



Как писал NEWS.ru, последний раз 33-летний Мирзаев дрался в марте 2020-го, проиграв Арману Оспанову на ACA 105. Уже в первом раунде соперники вступили в жёсткий обмен ударами, в котором Оспанов нанёс Мирзаеву сильное рассечение, а затем и отправил его в нокаут.

Шарипов дебютировал в ACA в сентябре 2020-го, победив Тамерлана Кулаева.

В активе Мирзаева 18 побед при трёх поражениях в смешанных единоборствах. Шарипов выиграл 10 поединков, два проиграл.