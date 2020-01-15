https://static.news.ru/photo/67ee64ee-37b5-11ea-834c-fa163e074e61_660.jpg Фото: rusboxing.ru

Тренерский штаб женской сборной России по боксу во главе с Иваном Шидловским определил состав для участия на европейском олимпийском квалификационном турнире.

Состав был определён по итогам контрольных спаррингов на сборе в Кисловодске. В основной состав вошли Светлана Солуянова (до 51 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Екатерина Дынник (до 60 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

В резервный состав были определены Елена Савельева (до 51 кг), Дарья Абрамова (до 57 кг), Наталья Шадрина (до 60 кг), Дарима Сандакова (до 69 кг) и Анастасия Шамонова (до 75 кг), сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Квалификационный турнир пройдёт с 13 по 23 марта в Лондоне.

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