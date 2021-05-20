Обидчик Фёдора Емельяненко может подраться в России с бывшим заключённым

Бразильский боец Антониу Силва, известный благодаря победе техническим нокаутом над Фёдором Емельяненко в Гран-при Strikeforce, подписал контракт с российской лигой Open FC, где может сразиться с Максимом Новосёловым, сообщает MetaRatings.
41-летний Силва по прозвищу Бигфут также
48-летний Новосёлов более десяти лет был в заключении, а последний поединок провёл по правилам бокса, нокаутировав мастера пощёчин Дениса Вильданова.
Как сообщалось ранее, бразильский боец Антониу Силва по прозвищу Бигфут, известный победой над Фёдором Емельяненко, неудачно дебютировал в лиге BKFC, проводящей боксёрские поединки на голых кулаках. Он был нокаутирован во втором раунде другим бразильским ветераном ММА Габриэлем Гонзагой.