Обидчик Фёдора Емельяненко может подраться в России с бывшим заключённым

https://static.news.ru/photo/70e7d972-b973-11eb-a373-96000091f725_660.jpg Антониу Силва Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Бразильский боец Антониу Силва, известный благодаря победе техническим нокаутом над Фёдором Емельяненко в Гран-при Strikeforce, подписал контракт с российской лигой Open FC, где может сразиться с Максимом Новосёловым, сообщает MetaRatings.

41-летний Силва по прозвищу Бигфут также претендовал на пояс чемпиона UFC, но сейчас находится на серии из пяти поражений в ММА, а последний поединок провёл в боксе на голых кулаках и проиграл нокаутом соотечественнику Габриэлю Гонзаге.

48-летний Новосёлов более десяти лет был в заключении, а последний поединок провёл по правилам бокса, нокаутировав мастера пощёчин Дениса Вильданова.

Как сообщалось ранее, бразильский боец Антониу Силва по прозвищу Бигфут, известный победой над Фёдором Емельяненко, неудачно дебютировал в лиге BKFC, проводящей боксёрские поединки на голых кулаках. Он был нокаутирован во втором раунде другим бразильским ветераном ММА Габриэлем Гонзагой.