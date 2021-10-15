Обед на скорую руку: Чудинов выиграл странный пояс в странном бою

Вечер бокса в Казани был омрачён травмой одного из участников главного боя немца Ронни Миттага уже во втором раунде, из-за чего ожидавший упорного поединка и хорошей проверки россиянин Фёдор Чудинов не получил ни того, ни другого. В последние годы ему не хватает интересных конкурентных боёв с сильными соперниками, хотя статус чемпиона WBA Gold даёт право претендовать на полноценный титул организации.

Немецкий обед для Чудинова

Карьеру лучшего российского боксёра-средневеса Фёдора Чудинова на нынешнем этапе можно назвать стагнирующей. С одной стороны, он не проигрывает уже четыре года и два года назад завладел титулом WBA Gold, который даёт право претендовать и на полновесный титул. С другой — в последние два года пандемии не впечатляет ни уровень соперников Фёдора, ни качество показанного им бокса, а ничья с джорнименом Айзеком Чилембой и вовсе не добавляет ему статуса. В такой ситуации о встрече с суперчемпионом Саулем Альваресом или регулярным чемпионом и восходящей звездой кубинского бокса Давидом Моррелем не идёт никакой речи.

Любопытным в этой связи выглядит и недавняя «реинкарнация» легендарного промоутера Владимира Хрюнова, который после ухода со сцены Андрея Рябинского снова стал одним из главных игроков в российском боксе. Несмотря на наличие под своим крылом нескольких приличных боксёров, Хрюнов пока не может привезти в Россию соперников высокого уровня, а потому большинство его турниров завершаются мисматчами. Не стал исключением и очередной выбор оппонента Чудинова, который оказался даже хуже, чем на прошлом турнире в Санкт-Петербурге.

Привезённый в Казань (где Фёдор боксирует уже во второй раз за последние три года) немец с говорящей фамилией Ронни Миттаг (в переводе с немецкого «обед». — NEWS.ru) выиграл лишь один из последних шести боёв у украинца Тараса Головащенко с рекордом (3-3). В остальном он служил на родине в качестве тестера для молодых и перспективных боксёров и либо проигрывал им, либо проводил поединки вничью. В рейтинге boxrec в среднем весе он не входит и в топ-50, в то время как выступающий на категорию выше Чудинов находится на седьмой строчке. Единственный козырь немца — это стойкость. Он ни разу в карьере не был даже в нокдауне, а потому для Фёдора это был достаточно крепкий орешек на все десять раундов.

Южноамериканские гости сопротивления не оказали

Открыла основной кард перспективная россиянка Фатима Дудиева, которая выиграла первые десять профессиональных боёв и мечтает о чемпионском титуле. Очередным препятствием на её пути стала опытная, но уже давно неконкурентоспособная Соледад Маседо из Уругвая. Медленная, явно имеющая лишний вес латиноамериканка не оказала Дудиевой никакого сопротивления и на протяжении всех отведённых на бой восьми раундов исполняла роль ходячего мешка и выдерживала все стремительные атаки Дудиевой. Россиянка много атаковала сериями, чётко исполняла инструкции своего тренера Андрея Ивичука и пару раз даже сумела бортануть соперницу. Временами её захлестывало желание закончить бой досрочно, и она слишком вкладывалась в разовый удар. Превосходство Дудиевой на судейских записках не вызвало сомнений.

В другом предварительном поединке армянский средневес Эдгар Гукасян встречался с другим гостем из Южной Америки Габриэлем Анхелем Ледесма по прозвищу Питбуль, который на проверку оказался больше похож на болонку. Гукасян владел инициативой и уверенно перебивал соперника, но боксировал настолько грязно, что уже к концу первого раунда лишился балла за постоянные нарушения. Во втором раунде армянин ударом головой рассёк сопернику бровь. Ледесма смог продолжить поединок, но Гукасян в концовке второго раунда прижал его к канатам и серией с финальным ударом с левой по печени закончил поединок.

Чудинов не успел и вспотеть

С первых минут главного боя вечера, который, словно в титульных поединках, предваряли гимны, Чудинов в своей манере шёл вперёд на соперника, который охотно уступил инициативу и периодически отстреливался в контратаках, не давая загнать себя в угол. При этом оба боксёра попадали сериями, но активнее был Чудинов, который наносил больше ударов. Ничего не предвещало досрочного окончания, но немец не вышел на третий раунд. При этом он жестом, словно оправдываясь, показал сопернику на руку, которую он, судя по всему, травмировал в одном из разменов.

Таким образом Чудинов стал первым боксёром, который нанёс немцу досрочное поражение, однако сам он выглядел сильно разочарованным таким исходом. Российский боксёр только и успел прочувствовать соперника, настроиться на долгий и упорный поединок, как обидная травма всё испортила, причём подобные случая в карьере Чудинова возникали несколько раз на различных турнирах. После боя ему вручили даже пояс от канала РЕН-ТВ, подобный тому, который в своё время Александр Емельяненко получил за победу над Михаилом Кокляевым, что прекрасно говорит о его «престиже».

Ну а болельщикам бокса остаётся тешить себя надеждой, что у 34-летнего Чудинова впереди ещё будут поединки за настоящие пояса и, возможно, уже в ближайшее время, о чём с оптимизмом в анонсе боя говорил комментатор и экс-чемпион мира Григорий Дрозд. Не так много в современном российском боксе осталось топовых бойцов, чтобы кормить их на протяжении всей карьеры такими вот «обедами».