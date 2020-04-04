Нурмагомедов-старший оценил финансовое состояние сына

https://static.news.ru/photo/5d61c84a-7649-11ea-a0c1-fa163e074e61_660.jpg Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отец российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап оценил финансовое состояние своего сына.

По словам мужчины, сейчас на счету спортсмена примерно 100 миллионов долларов. Однако, как подчеркнул отец бойца, в в мире есть много людей, у которых денег больше, чем у Нурмагомедов.

Реально, думаю, состояние Хабиба на сегодняшний день составляет около 100 миллионов долларов. Мой сын — богатый человек в плане опыта, — заявил Абдулманап Нурмагомедов в эфире YouTube-канале Игоря Рыбакова.

Как ранее писал NEWS.ru, Хабиб Нурмагомедов в разговоре с журналистами заявил, что будет готов к бою с американским спортсменом Тони Фергюсоном. Для проведения поединка нужны лишь выбранная руководством UFC локация и возможность для россиянина покинуть территорию страны.