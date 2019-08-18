https://static.news.ru/photo/9347ed3c-c1e9-11e9-a5db-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Andy Rowland/imago-images.de/Global Look Press

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выступил со словами поддержки в адрес Даниэля Кормье, который проиграл Стипе Миочичу.

Боец заявил, что победителя окружает множество людей, которых он считает друзьями. Однако лишь у Кормье друзья настоящие, написал он в своём Instagram .

Выше голову, чемпион, ты уже доказал, что ты один из лучших, который когда-либо выходил в октагон, — подчеркнул спортсмен.

Как сообщал News.ru, в главном бою турнира UFC 242 в Анахайме американец хорватского происхождения Стипе Миочич победил техническим нокаутом в четвёртом раунде действующего чемпиона Даниэля Кормье.

Таким образом, Миочич взял реванш у Кормье за прошлогоднее поражение и вернул себе титул чемпиона UFC.