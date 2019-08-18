Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выступил со словами поддержки в адрес Даниэля Кормье, который проиграл Стипе Миочичу.
Боец заявил, что победителя окружает множество людей, которых он считает друзьями. Однако лишь у Кормье друзья настоящие, написал он в своём
Выше голову, чемпион, ты уже доказал, что ты один из лучших, который когда-либо выходил в октагон, — подчеркнул спортсмен.
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The winner has many friends, but a person who lost has real ones. Keep your head up, you already proved that you are one of the best who ever compete in this sport @ufc У победителя много друзей, и лишь у проигравшего они настоящие. Выше голову Чемпион, ты уже доказал, что ты один из лучших, который когда либо выходил в октагон @ufc #weareAKA #realCaptain
Как сообщал News.ru, в главном бою турнира UFC 242 в Анахайме американец хорватского происхождения Стипе Миочич победил техническим нокаутом в четвёртом раунде действующего чемпиона Даниэля Кормье.
Таким образом, Миочич взял реванш у Кормье за прошлогоднее поражение и вернул себе титул чемпиона UFC.