Нурмагомедов не хочет пиарить Макгрегора даже за $5 млрд

https://static.news.ru/photo/2772015a-0d20-11eb-b819-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не согласился бы ни за какие деньги участвовать в совместном шоу с Конором Макгрегором.

Это хороший пиар для него, а я не хочу давать ему это, даже если они предложат мне $5 млрд и передадут право собственности на UFC, — приводит слова Нурмагомедова MMAJunkie.com.

Также Хабиб отметил, что не собирается проводить ещё один бой с ирландцем, посчитав, что с этим оппонентом покончено навсегда и его теперь ждут новые вызовы.

24 октября в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов проведёт поединок с американцем Джастином Гейтжи, где будет защищать свой чемпионский пояс.

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