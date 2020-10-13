Нурмагомедов не хочет пиарить Макгрегора даже за $5 млрд

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не согласился бы ни за какие деньги участвовать в совместном шоу с Конором Макгрегором.
Это хороший пиар для него, а я не хочу давать ему это, даже если они предложат мне $5 млрд и передадут право собственности на UFC, — приводит слова Нурмагомедова MMAJunkie.com.
Также Хабиб отметил, что не собирается проводить ещё один бой с ирландцем, посчитав, что с этим оппонентом покончено навсегда и его теперь ждут новые вызовы.
24 октября в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов проведёт поединок с американцем Джастином Гейтжи, где будет защищать свой чемпионский пояс.
Как писал NEWS.ru, российский боец UFC Забит Магомедшарипов намекнул на скорое возвращение в октагон.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен