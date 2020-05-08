Нганну нокаутировал Розенстрёйка на первых секундах боя

https://static.news.ru/photo/c36172cc-9272-11ea-8222-fa163e074e61_660.jpg Франсис Нганну Фото: francisngannou/instagram.com

В поединке тяжеловесов на турнире UFC 249 камерунец Франсис Нганну (15-3) отправил в глубокий нокаут суринамца Жаирзинью Розенстрёйка (10-1).

Нганну уже на первых секундах боя срубил Розенстрёйка размашистым ударом с левой, после которого суринамец отключился и долго не мог прийти в себя.

В поединке в промежуточном весе до 68 кг сошлись два недавних соперника россиянина Забита Магомедшарипова. Во втором раунде американец Келвин Кэттар нокаутировал ветерана октагона Джереми Стивенса.

Как писал NEWS.ru, российский тяжеловес Алексей Олейник победил по очкам бразильца Фабрисиу Вердума на турнире UFC 249 в Джексонвилле.