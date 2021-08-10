Непобеждённый чемпион АСА Керефов проведёт защиту титула в Краснодаре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белорусский спортсмен Алексей Кудин, которого экстрадировали на родину из России, может лишиться свободы сроком на 3,5 года. Об этом сообщает незарегистрированный Минюстом Белоруссии правозащитный центр «Весна» в своём Telegram-канале.

Белорусский спортсмен Алексей Кудин, которого экстрадировали на родину из России, может лишиться свободы сроком на 3,5 года. Об этом сообщает незарегистрированный Минюстом Белоруссии правозащитный центр «Весна» в своём Telegram-канале. Прокурор...