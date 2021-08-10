Непобеждённый чемпион АСА Керефов проведёт защиту титула в Краснодаре

В главном бою турнира Absolute Championship Akhmat (АСА) в Краснодаре, который пройдёт 28 августа, встретятся чемпион организации в наилегчайшем весе Азамат Керефов и официальный претендент на титул Расул Албасханов, сообщает пресс-служба организации.
После того как было принято решение о переносе противостояния Хасбулаев — Кишев в связи с травмой Хасбулаева на московский турнир 5 ноября, долгожданный бой Керефов — Албасханов стал главным событием ACA 127. Азамату Керефову предстоит защита титула в наилегчайшем весе против Расула Албасханова. Посмотрим, удержит ли чемпион, за плечами которого 14 побед и ни одного поражения, в очередной раз титул и хватит ли мастерства и дерзости у Албасханова, чтоб свергнуть Керефова, — заявил президент АСА Алексей Яценко.
Турнир пройдёт в присутствии зрителей, однако их число в связи с региональным законодательством будет ограничено до 500 человек. В соглавном поединке вечера сразятся средневесы Артём Фролов и Абдул-Рахман Джанаев.
Как сообщалось ранее, непобеждённый российский боец Азамат Керефов отстоял титул чемпиона АСА в наилегчайшем весе, победив соотечественника Курбана Гаджиева.