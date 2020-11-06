Боец Керефов победил Гаджиева и защитил титул АСА

Непобеждённый российский боец Азамат Керефов (14-0) отстоял титул чемпиона АСА в наилегчайшем весе.
Он победил единогласным решением судей соотечественника Курбана Гаджиева (16-3).
Гаджиев в начале боя сумел удивить соперника напором и борьбой, но уже со второго раунда начали сказываться физическая подготовка и габариты Керефова, которыми он умело пользовался. В итоге к чемпионским раундам преимущество Азамата стало уже явным и после оглашения судейских записок он сохранил пояс и ноль в графе «поражения».
В соглавном бою вечера в легчайшем весе россиянин Шамиль Шахбулатов нокаутировал в первом раунде бразильца Вальтера Перейру.
Как писал NEWS.ru, Камерунский представитель боевого самбо Сейду Нжи Мулух одержал победу на чемпионате мира по боевому самбо в Сербии в весовой категории до 100 кг.