Непобеждённый британско-российский боец подписал контракт с UFC

Уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев, в настоящее время проживающий в Великобритании, подписал соглашение с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом сообщили в пресс-службе MMA-промоушена, отметив, что сам боец считает себя «Хабибом Нурмагомедовым» полулёгкого дивизиона.

Мухаммад — это полулегковес, за которым я следил в течение довольно долгого времени. Он уже очень опытен, хотя ему всего 21 год, у него за плечами уже почти 30 боёв любительского и профессионального уровня. <...> Мохаммад видит себя Хабибом в полулёгком весе, — заявил матчмейкер UFC Мик Мэйнард.

Мокаев известен по выступлениям в любительских смешанных единоборствах, где дважды становился чемпионом мира среди бойцов в возрасте до 20 лет. После перехода в профессионалы Мухаммад провёл пять поединков, в которых одержал пять побед (три — досрочно), а ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил бойцу Тони Фергюсону на обвинения в трусости. Он заявил, что не собирается переходить на личности и оскорблять спортсмена.