«Назвали реинкарнацией Брюса Ли»: боец Адос о работе моделью и кулачке Единственный казахстанец в Top Dog FC рассказал про традиции Казахстана, спортивные успехи и желании выиграть перстень

Фото: TOPDOG FC

Адильжан Сандибеков

Представитель Казахстана Адильжан Сандибеков уникален тем, что за каких-то восемь лет занятий спортом он сумел добиться невероятных высоких показателей в различных единоборствах. Он стал чемпионом страны по «Жекпе-Жек» и «Пенчак Силат», выиграл Кубок Казахстана по ММА, а также выступал в боксе и борьбе. Сейчас он находится на расстоянии в одну победу от звания чемпиона Top Dog в весовой категории до 77 кг и 24 сентября подерется с Денисом Погодиным. В интервью NEWS.ru Сандибеков рассказал о своих прозвищах, работе на заводе и в модельном бизнесе, также традициях родной страны.

Традиции, спорт, лошади

— Адильжан, как вы начали драться?

— Сейчас мне 22 года, а в спорт я пришёл в 14 лет. Мы с ребятами начали ходить в местный спортзал. Через год в деревню приехал тренер, с которым я работаю по сей день.

— Какой вид спорта был первым?

— Дзюдо. У нас была секция борьбы три-четыре месяца. Затем открылся зал и появились ударные виды спорта, рукопашный бой. Когда приехал тренер, мы переключились на бокс. Я начал выступать, дважды выиграл «область» и ездил на чемпионат Казахстана. Правда, звание мастера спорта защитить не смог. Но в планах это остается.

Фото: TOPDOG FC

— Около половины видов спорта в Казахстане связаны с конями. Есть даже борьба на лошадях — аударыспак. Каково их распространение и популярность?

— Казахстанский народ напрямую связан с лошадьми. Испокон веков лошадь — верный друг и средство передвижения. И виды спорта уже существуют несколько сотен лет: байға — бег на различные дистанции, көкпар — командные соревнования, в которых небольшую тушу овцы надо забросить в круг, чем-то напоминает баскетбол. А в аударыспаке задача — скинуть соперника с седла. Ещё у нас есть традиция «Ат мингизу», когда почетным людям дарят коней, скакунов или очень хороших коней.

— Тогда по шаблонам. Сколько коней у вас?

— Пока ни одного.

— А хотелось бы?

— Конечно, хотелось бы, но сейчас содержать не получится.

— Так и представляю, как в Казахстане люди вместо условного БМВ ставят в гараж лошадь.

— Нет, конечно, это популярно только в деревнях.

— Сами занимались каким-то из упомянутых национальных видов спорта?

— Нет, но ездить на лошади я умею.

«Реинкарнация Брюса ли»

— Что означает прозвище Адос?

— Никакой особенной истории за прозвищем нет. В семье так сокращали моё имя. Когда поднялся вопрос о прозвище, чтобы русскоязычной аудитории было легче запомнить, мы выбрали простой вариант для меня и для окружающих. По сути, сокращение от имени.

— Но в последних новостях на сайте Sport.kz ваше прозвище звучит как «Казахстанский Брюс Ли». Насколько это соответствует действительности?

— Вообще этот образ мы не выбирали. После первого поединка люди стали писать в комментариях, что я похож на Брюса Ли, его реинкарнация. И мы решили воспользоваться этим. «Казахстанский Брюс Ли» легко запоминается.

Фото: TOPDOG FC Адилжан «Адос» Сандибеков — Владимир «Берсерк» Шарыпов

— На бой с Юрием Рябым вы даже выходили в образе Брюса Ли. Почему он, а не Джеки Чан, Саммо Хунг или Боло Йен?

— Потому что меня сравнивали именно с Брюсом Ли. Мы пришли к этому стилю именно исходя из комментариев.

— Вы — мусульманин. Религия вам не запрещает принимать участие в боях?

— Такие вопросы каждый решает самостоятельно. Нужно быть честным, не обманывать себя и людей. Не воровать, не нарушать закон. А то, что я занимаюсь боями, — это работа. Моя жизнь зависит от этого. Я не дерусь на улице, не задираю слабых. Мы дерёмся по правилам со спортсменами, которые профессионально готовятся. У нас есть регламент, федерация и всё остальное.

— За время многих боёв в кулачном спорте уже почувствовали на себе популярность?

— Да, было. С каждым боем популярность растёт, люди чаще узнают на улице, подходят, фоткаются, спрашивают. Привыкаю к этому. Очень приятно на самом деле.

— А часто приходится слышать фразу: «Адильжан, зачем ты занимаешься этой дикостью?»

— Да, хватает. Многие говорят, что это травмоопасно. Но если ориентироваться на статистику, в кулачке травм меньше, чем в боксе. Пусть здесь они более заметны, но эти повреждения не имеют кумулятивного эффекта. В кулачке страдает внешний вид, но нет травм, которые могут дать о себе знать в будущем.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Адилжан «Адос» Сандибеков — Владимир «Берсерк» Шарыпов

— Какое у вас есть самое тяжёлое воспоминание из детства, связанное с боями?

— Первое соревнование по боксу, одновременно и первый выезд за пределы своей деревни. Мне было 14 лет, и я совершенно один отправился в незнакомый город после пяти месяцев занятий. Тогда я выиграл два поединка, но проиграл в финале, причем досрочно. Это поражение многое мне дало. Я понял, насколько много нужно работать. Именно тогда я осознал, что такое бокс и ещё одну вещь: сколько бы ты ни побеждал, всегда найдётся человек, который победит тебя. Потому что всегда есть тот, кто тренируется больше и усерднее. Поэтому пришёл к выводу, что нужно всегда пахать.

«На любительском спорте себя прокормить невозможно»

— Вы же ещё успели стать чемпионом Казахстана по ММА...

— Я стал чемпионом Казахстана по «Жекпе-жек». Это также национальный вид спорта Казахстана, который похож на ММА. Там дерутся в клетке, но более профессионально: голый торс, без защиты на ногах и перчатки более тонкие. Самое главное отличие — партер ограничен, минута времени. Я выполнил мастера спорта, выиграл чемпионат Казахстана и серебро. По правилам классического ММА я также выступал. Выиграл Кубок Казахстана.

— Можете рассказать, каким был ваш гонорар за победу в чемпионате Казахстана по «Жекпе-жек»?

— В любительском спорте нет гонораров. Только за призовые места. Например, могут подарить форму. За победу в финале, который я проиграл, полагалась полная экипировка. Ещё если оказываешься в тройке сильнейших, можно попасть в сборную, где будешь получать зарплату. Конкретно гонораров за бои нет.

— За Кубок ММА и победу на турнире по «Жекпе-жек» подарили ли что-то существенное кроме грамоты?

— Грамоту и звание мастера спорта. За призовые места — КМС.

— Значит, приходилось параллельно искать работу, чтобы себя содержать?

— Конечно. Будучи студентом, я подрабатывал на заводе. Даже перед первым выступлением на Top Dog FC я продолжал там работать. Впоследствии пришлось уйти, потому что необходимо было больше времени уделять тренировкам, но полтора года отработать успел. На одном любительском спорте себя прокормить невозможно. Семью тем более.

— Что выпускал завод?

— Молоко и натуральные соки.

«Работа в рекламе»

— Сейчас вы работаете моделью?

— Да, но долгосрочных контрактов с фирмами у меня нет. Я снимаюсь в рекламе спортивных товаров и одежды. Иногда бывают клипы и реклама каких-то заведений. Договариваемся через менеджера.

Фото: TOPDOG FC

— В рекламе магазина одежды вы снимались с гипсом. Эта и другие травмы вносят какие-то нюансы в работу?

— Да. Во время съемки я старался прятать левую руку за спиной или сменой ракурсов. Что касается лица, были моменты, когда оно выглядело что называется «не для съемки рекламы». Пришлось подождать. Но все понимают, что я боец, и знают о происхождении моих синяков. Сюрпризов нет. Это даже приветствуется. Шрамы украшают мужчину, и в моём случае это истинная правда.

— Работу модели вы получили благодаря успехам в спорте?

— Да. Меня начали замечать, и именно после боёв последовали предложения.

— Многие бойцы из Top Dog FC признавались, что гонораров от боёв им не хватает для подготовки. Почти у всех есть постоянная работа. А вы в средствах не стеснены?

— Сейчас я могу полностью посвятить себя тренировкам, но долгосрочных контрактов с фирмами у меня. Поступило предложение — снимаюсь, нет — без работы.

— Работа моделью позволила приобрести какие-то специфические навыки?

— Я бы не сказал. Более-менее я научился наигрывать эмоции: делать серьёзный вид или смеяться. Совсем уж профессиональных навыков у меня пока нет, но со временем всё придёт. Наработаем.

«В кулачку перешёл на карантине»

— Насколько травмоопасно драться на голых кулаках?

— Есть определённые опасные травмы для рук. Костяшки отбиваются и руки опухают. Последствия могут беспокоить неделю. После второго поединка я сломал указательный палец левой руки. Это была моя самая серьёзная травма. Я сам виноват, расслабленно держал руки. Если сжимаешь кулаки, всё пройдет нормально. Нужно тренировать технику, чтобы правильно наносить удары из любого положения. Тогда можно избежать проблем.

— Сколько времени заживал перелом?

— Полтора месяца я ходил со спицами. Еще где-то полмесяца ходил в гипсе. Потом восстановление. Травму получил в апреля и восстанавливался до сентября.

— Как специфика на тренировках? Часто спаррингуете без перчаток?

— Без перчаток тренировок не бывает.

— Означает ли это, что кулачные бои в плане техники тесно связаны с боксом?

— Да. Тут руки и там руки, но техника отличается. В кулачке не получится поднять руки и уйти в глухую защиту. Здесь нужно больше двигаться. Многосерийные удары не прокатят. Максимум три-четыре удара. На самом деле очень тяжело на словах объяснить разницу между кулачным спортом и боксом. Не все мастера спорта по боксу могут перестроиться под кулачку.

— Вы занимались, дзюдо, боксом, ММА, «Жекпе-жек». В какой момент пришла мысль попробовать себя в кулачке?

— Это было в 20 году, когда начался карантин. Не было выездов, не было соревнований. Мы с командой увидели на просторах интернета кулачку. Решили попробовать, отправили заявку в Top Dog FC. Её приняли. Дальше пошло.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Адилжан «Адос» Сандибеков — Владимир «Берсерк» Шарыпов

«Между боями стал чемпионом по китайскому боксу»

— Какие цели вы себе ставите в кулачных боях?

— В первую очередь — чемпионский перстень. Дальше его защищать.

— Возвращение к бокс или ММА не рассматривается?

— Почему? Я хочу выступить по боксу и выполнить норматив мастера спорта. Профессиональные бои по правилам ММА, думаю, меня также ждут в будущем. Были хорошие предложения от нескольких организаций, но здесь нужны особые тренировки. Нужно подтягивать борьбу.

— Один коллега рассказывал, что вы занимались китайским боксом. У меня возникли сомнения, и я подумал, может всё-таки тайским боксом. Но в интернете нашел один ролик про китайский бокс, и выглядело это как кикбоксинг...

— Я выступал в китайском и тайском боксе, а также кикбоксинге. Китайский бокс — это обобщенное название. Вид спорта называется «Пенчак Силат». Не знаю, почему в народе его называют китайским боксом. Это национальный вид спорта Индонезии. В Казахстане он только-только развивается. Выступают в нем на голых кулаках и в черном кимоно и с протектором на груди. Ограничение одно — нельзя бить по голове.

— Сколько жизней вы прожили, что за восемь лет попробовали столько видов спорта?

— Этим спортом я занимался между боями с Денисом Ураганом Дулой и Владимиром Берсерком Шарыповым. Между 1 апреля и 27 мая я выиграл три боя на чемпионате Казахстана и должен был поехать на чемпионат мира в Куала-Лумпур, но пришлось отказаться, потому что сейчас я готовлюсь к титульному поединку. В первую очередь я — боец Top Dog FC, и меня интересует перстень.

— Может вспомнить, на что потратили первый гонорар в Top Dog FC?

— Тогда я подрался вничью и большую часть гонорара потратил на перелеты и дорогу.

— Откладываете деньги на автомобиль? Какую машину хотите взять?

— Откладываю, стараюсь особо не тратить. Я бы хотел что-то доступное, например LADA Priora.