«Наложил в штаны»: Макгрегор назвал бойца, которого боится Нурмагомедов

Он возмутился, что Нурмагомедов проявил неуважение сначала к Серроне, а затем и к бывшему чемпиону UFC Жозе Альдо. По словам Макгрегора, россиянин просто струсил перед Серроне. Впрочем, и Альдо он назвал бойцом «в сто раз круче Нурмагомедова».

Такая эмоциональная реакция последовала на пресс-конференцию Нурмагомедова, которая состоялась 18 августа. На ней россиянин призвал поклонников единоборств посмотреть на Конора, который дрался с Серроне и тогда выглядел как лев. Однако при выходе в октагон с «нормальными бойцами он выглядел испуганной курицей». Топ-соперники показывают, чего стоит боец, а не бой с Серроне, заметил чемпион.