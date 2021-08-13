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Наследный принц Бахрейна приедет на чемпионат Европы по ММА в Казань

18:03, 13 августа 2021
Наследный принц Бахрейна приедет на чемпионат Европы по ММА в Казань Фото: twitter.com/khalidbinhamad
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Сборная Бахрейна по ММА примет участие в открытом чемпионате Европы, который пройдёт в Казани с 16 по 20 августа. Возглавит команду наследный принц Бахрейна шейх Халид бин Хамад аль-Халифа, сообщает пресс-служба Союза ММА России.

В составе сборной Бахрейна выступят 15 спортсменов (12 мужчин и три женщины). Эта команда считается одной из сильнейших в мире, она является главным соперником российской команды. В её составе выступает немало выходцев из Дагестана и три спортсменки из Бразилии.

Всего в открытом чемпионате Европы примут участие 252 спортсмена (164 взрослых и 88 юниоров), которые будут представлять Армению, Бахрейн, Болгарию, Финляндию, Грецию, Италию, Казахстан, Новую Зеландию, Польшу, Португалию, Россию, Испанию, Таджикистан и Эстонию. Состав участников мог быть и более представительным, если бы не пандемия коронавируса.

Как сообщалось ранее, президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал итоги выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио и высказался о перспективах ММА войти в олимпийскую программу.

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