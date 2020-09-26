Мухаммед Али в Латвии. Супер-трофей ушёл к русскоговорящему парню

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Второй сезон всемирной боксерской суперсерии в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) завершился в Мюнхене. В финале Майрис Бриедис и Юниэль Дортикос разыграли титул чемпиона мира по версии IBF и главный приз — трофей Мухаммеда Али. Из двух предполагаемых сценариев: латыш по очкам или кубинец нокаутом осуществился первый. Бой получился вполне яркий, вряд ли кто-то пожалел о потраченном времени у экрана в субботу вечером. Как всё сложилось — в материале NEWS.ru

Идея суперсерии — собрать восемь лучших боксёров дивизиона и устроить между ними турнир по олимпийской системе, чтобы в конце концов выявить самого сильного. В первом сезоне турнира в первом тяжёлом весе чемпионом стал Александр Усик, в финале переигравший Мурата Гассиева. Украинец не постеснялся приехать в Москву летом 2018 года и на глазах у 30 тысяч зрителей в «Олимпийском», не оставил россиянину ни шанса.

В этом году в финал вышли Майрис Бриедис и Юниэль Дортикос, в тот раз проигравшие в полуфинале — как раз Усику и Гассиеву соответственно. Фаворитом считался латыш, но у Дортикоса такой мощный удар, что ни в коем случае нельзя было исключать вариант его победы нокаутом. Дмитрий Кудряшов, к примеру, продержался с кубинцем всего полтора раунда. В общем, финал обещал стать жарким. И вот что мы в нём увидели в хронологическом порядке:

Равный первый раунд, Дортикос захватил центр ринга и пытался бить двойки, но все они пришлись по блоку, чисто ничего не прошло. У Бриедиса ударов было чуть больше, но они все тоже были в основном лёгкие. Разминочный стартовый раунд, как это часто бывает.

Во втором раунде картина изменилась, Дортикос давил все три минуты и достигал определённых успехов, зажимал латыша у канатов. Бриедис пытался контратаковать, но не особо в этом преуспел.

Третий раунд тоже начался с давления Дортикоса, но Бриедис вскоре перехватил инициативу и провёл целый ряд классных атак. В итоге латыш забрал раунд явно. В скорости его превосходство было чувствительным.

В четвёртом Дортикос снова шёл вперёд, и на этот раз снова успешно. Бриедис взял паузу и не контратаковал так же остро, как в предыдущем отрезке. Раунд — за кубинцем, а это означает, что первая треть боя — равная.

Качели продолжились в пятом раунде. Он должен был остаться за латышом, и он за ним остался. Дортикос стал слишком откровенно заряжаться на один точный удар, забыл про джеб, и нахватал левых прямых от Майриса по самое не хочу.

Латыш продолжил доминировать и в шестом раунде. Он спокойно читал кубинца, принимал его двойки в блок и отвечал очень острыми контратаками. В концовке раунда у Майриса прошёл ещё и апперкот через руку — там даже до нокдауна было недалеко.

На седьмой раунд Дортикос вышел злой и заряженный после нагоняя от тренера, сразу пошёл вперёд, провёл несколько неплохих атак, но к середине раунда выдохся и во второй половине снова наелся джебов. Но этот раунд если Майрис и забрал, то не так уж явно.

В восьмом раунде, показалось, что Бриедис начал уставать. Почти всё, что он делал в этом отрезке — бегал. Кубинец за ним охотился и порой относительно успешно. Раунд явно за ним. В бою наступил перелом?

Нет. В девятом раунде уже Дортикос выглядел усталым, а Бриедис накормил его целой авоськой джебов и точных правых боковых. Кубинец почти всё принял в голову, а сам ничего донести не смог.

Десятый — очередной односторонний раунд в пользу Бриедиса. Теперь очевидно: проиграть этот бой латыш может только в случае, если пропустит лаки-панч. Исключать такую возможность нельзя, ведь одиночный удар Дортикоса — возможно, лучший в дивизионе.

Но ни в 11-м, ни в 12-м раунде Юниэль его нанести не смог, Бридеис сумел удержать кубинца на дистанции и доработать до финального гонга. Решение судей в целом не вызывало сомнений, они просто обязаны были отдать этот бой латышу. Но один из рефери усмотрел здесь ничью! Интересно, как у него это получилось... Два других судьи оценили произошедшее адекватно: 117:111.

Таким образом, Майрис Бриедис, хорошо знакомый российской публике в том числе по брутальному нокауту Мануэля Чарра в Грозном, прекрасно говорящий по-русски и работающий с русской командой тренеров, стал обладателем кубка Мухаммеда Али. Майрис полностью заслужил как эту победу, так и вообще всё, чего он добился. Он уже в третий раз стал чемпионом мира. Единственный человек, которому он проиграл — Александр Усик, и то, тот бой был в целом равный, мнения судей там разделились. Бриедис — один из лучший боксёров десятилетия и вполне возможно, мы ещё увидим его в супер-боях. Хорошо бы, в России.