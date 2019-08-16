Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, как будет проходить отбор боксёров на Олимпийские игры.

Отбор будет проходить в начале следующего года по континентам. Примут их разные страны, в частности Китай, Англия. В Лондоне пройдёт европейский отборочный турнир. Это нормальная практика и для всех предыдущих...