Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, как проходит подготовка к чемпионату мира по боксу, который пройдёт в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.
Сейчас формируется список гостей, в том числе и от комиссии МОК, которая пришлёт своих наблюдателей. Поэтому будет важно провести соревнования качественно и показать эффективность реформы судейства. Это будет исторический 20-й чемпионат мира, поэтому мы чувствуем серьёзную ответственность, — рассказал Кремлёв News.ru.
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