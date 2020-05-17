Менеджер Нурмагомедова рассказал о желании бойца завершить карьеру

https://static.news.ru/photo/be650718-9865-11ea-986c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после каждого боя обещает завершить спортивную карьеру. Об этом рассказал его менеджер Али Абдель-Азиз.

Российский спортсмен постоянно говорит о намерении покончить с боями, но через две недели он снова хочет драться. Нурмагомедов звонит своему представителю и спрашивает, с кем и когда состоится новый поединок. Али Абдель-Азиз не знает, с чем это связано. Скорее всего, это внутренний стержень и сильный характер, сообщает TMZ.

Как сообщал NEWS.ru, американский боец Генри Сехудо нокаутировал соотечественника Доминика Круса, отстоял титул чемпиона UFC в легчайшем весе и объявил о завершении карьеры.

Джастин Гейтжи (22-2) победил техническим нокаутом в пятом раунде соотечественника Тони Фергюсона (25-4) и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе и претендентом на принадлежащий россиянину Хабибу Нурмагомедову полноценный титул.