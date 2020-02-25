https://static.news.ru/photo/df2ec204-580f-11ea-b030-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский боксёр Флойд Мейвезер пригрозил ирландцу Конору Макгрегору новым поединком, в котором он «снова надерёт ему задницу».

По словам Мейвезера, он готов дать реванш ирландскому бойцу смешанного стиля: в 2017 году американец победил Макгрегора в десятом раунде, отправив в технический нокаут. Боксёр заработал $100 миллионов по результатам поединка.

Чувак... Если мне заплатят, я в игре. Конор, я надеру тебе задницу. Снова, — цитирует Мейвезера издание MMA News.

Как писал NEWS.ru, Макгрегор вернулся в большой спорт в январе 2020-го. Его победа над Дональдом Серроне стала первой после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в 2018-м.