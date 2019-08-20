https://static.news.ru/photo/4fa34fae-c333-11e9-9a1c-fa163e074e61_660.jpg Евгений Малкин Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пожелал российскому чемпиону Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову удачи в предстоящем бою против Дастина Порье.

Хабиб, привет! Хотел бы пожелать тебе удачи в бою, который состоится 7 сентября. Мы за тебя болеем и гордимся тобой, — приводит слова игрока ToFight .

Малкин пожелал оставаться ему сильным и смелым. Также он заявил, что будет болеть за него и переживать.

7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов проведёт первый бой в этом году и будет защищать свой титул против временного чемпиона UFC американца Порье.

Ранее Нурмагомедов назвал ключ к победе над Порье, писал News.ru.