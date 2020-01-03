https://static.news.ru/photo/8e52b8b6-2e9f-11ea-9323-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Yevgeny Philippov/Russian Look/Global Look Press

Бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов не желает матча-реванша с ним из-за боязни проиграть. По его словам, в последнем бою с нынешним чемпионом UFC из России он выигрывал, пока не попался на удушающий приём Нурмагомедова.

Он дрожит. Этот мужик дрожит. Он не хочет этой встречи. Он просто-напросто боится. Но все хотят реванша. Этого хочет Дэна Уайт, и этого хотим все мы. Он может бегать от этого поединка, но он не сможет спрятаться. Я жду этой встречи, — цитирует Макгрегора MMA Fighting.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фанатам Макгрегора пообещали «настоящее удовольствие» от его поединка. Тренер ирландского бойца Джон Кавана заявил, что спортсмен сегодня находится в лучшей форме за всю свою карьеру. Он готовится к бою с американцем Дональдом Серроне, который состоится 19 января в Лас-Вегасе. Кавана рассказал, что его подопечный провёл ряд спаррингов. По словам тренера, он удивлён результатами, достигнутыми спортсменом за последние полгода.