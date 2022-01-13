Макгрегор в 2021 году зарабатывал $8,6 млн в минуту

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира за минуту выступления. Автор рейтинга — аналитическая платформа OLBG. Пост в Instagram сделал сам Макгрегор.

По данным платформы, ирландец в 2021 году, находясь в октагоне, зарабатывал по $8,6 млн в минуту. Он провёл два боя — оба с Дастином Порье, в обоих случаях проиграл, а в общей сложности в октагоне провёл 12 минут и 32 секунды.

На втором месте — абсолютный чемпион по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес, который за минуту в ринге заработал $444 тысяч. Третье место — у игрока в американский футбол Тома Брэди ($37 тысяч в минуту).

В топ-5 рейтинга также входят футболисты Неймар ($32 тысячи) и Криштиану Роналду ($18 тысяч).

В декабре Джон Кавана, тренер Макгрегора, предположил, что его подопечный будет готов вернуться в клетку в начале лета 2022 года.