Тренер рассказал, когда Макгрегор может провести следующий бой

Джон Кавана, тренер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора, предположил, что его подопечный будет готов вернуться в клетку в начале лета 2022 года. Как специалист сказал MMAJunkie, в ближайшее время он встретится с бойцом и обсудит сроки проведения его следующего поединка.

Когда Макгрегор вернётся в клетку? Я бы сказал, в начале лета. Думаю, он нацелен на это. Я встречусь с ним, он сейчас вернулся в Дублин, так что я увижу его, когда вернусь в Ирландию. Я уверен, что мы сядем за бокалом Proper Twelve, чтобы отпраздновать Рождество, а затем назначим время для возвращения, — сказал Кавана.

При этом наставник отметил, что у Макгрегора есть победы и поражения, но подчеркнул, что ирландский боец никогда не сдаётся.

Макгрегор провёл 28 поединков в профессиональной карьере. На его счету 22 победы (20 — досрочно) и шесть поражений. В последней схватке он уступил Дастину Порье из-за перелома ноги. В концовке первого раунда ирландец получил повреждение и не смог выйти на вторую пятиминутку.

Ранее Кавана назвал шесть возможных соперников Макгрегора в его следующем поединке. По его словам, одним из них является российский боец смешанных единоборств, четвёртый номер лёгкого дивизиона Ислам Махачев. Также он не исключил проведение четвёртого боя с Нейтом Диасом.