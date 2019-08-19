https://static.news.ru/photo/a9c80b96-c27a-11e9-bca9-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор согласился на поединок по правилам профессионального бокса.

Ирландец принял вызов от своего соотечественника, 32-летнего боксёра-средневеса Люка Килера (17-2-1, 5 КО), пишет Tofight co ссылкой на издание Mirror.

Сообщается, что у Килера состоялся телефонный разговор с Конором, и тот дал устное согласие на бой. По словам боксёра, компания MTK Global обсуждает проведение их очного поединка.

Конор Макрегор досрочно проиграл в 2017 году по правилам бокса американскому боксёру Флойду Мейвезеру.

Ранее Мейвезер опроверг информация о повторном бое с чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WDA) филиппинцем Мэнни Пакьяо, писал News.ru.