Макгрегор уже на первых секундах боя разбил сопернику нос, затем потряс Ковбоя хай-киком и жёсткими ударами добил на земле, оформив победу после долгого перерыва за 40 секунд. Для Серроне поражение стало третьим подряд.

Conor McGregor combusts Donald "Cowboy" Cerrone in 40 seconds proper. Setting aside my thoughts on the man, the "Notorious" one is a damn thrilling fighter. pic.twitter.com/IIdIljGdhz