Макгрегор — Хабибу: Сделал тебя из моих ирландских яиц

https://static.news.ru/photo/5a80c062-88c8-11eb-acab-96000091f725_660.jpg Конор Макгрегор Фото: thenotoriousmma/instagram.com

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, который официально объявил о завершении карьеры.

Счастливой пенсии, парень. Никогда не забывай, кто пришёл в игру и сделал тебя. Прямо из моих ирландских яиц. Помните, ребята, если вы ненавидите гонять вес настолько сильно, всё, что нужно сделать, просто сменить весовую категорию, — написал Макгрегор на своей странице в Instagram.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября 2020 года. 32-летний боец сумел в третий раз защитить титул чемпиона организации в лёгком весе и добился 29-й победы в карьере при нуле поражений. После этого глава UFC Дэйна Уайт неоднократно пытался вернуть россиянина в октагон, однако 19 марта он заявил, что Нурмагомедов «100% не вернётся», писал NEWS.ru. Соответствующую запись Уайт разместил в своём Twitter.