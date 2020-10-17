Ломаченко проиграл Лопесу и лишился двух чемпионских поясов

https://static.news.ru/photo/eebbca10-10ff-11eb-9f0d-fa163e074e61_660.jpg Василий Ломаченко Фото: lomachenkovasiliy/instagram.com

В Лас-Вегасе состоялся объединительный бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в лёгком весе. Украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) проиграл единогласным решением судей американцу Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).

В первую треть боя соперники действовали осторожно, нанося небольшое количество ударов. При этом территориальное преимущество и перевес в количестве ударов было даже на стороне Лопеса. Украинцу было сложно приспособиться к стилю и скорости соперника и успешно попадать сериями навстречу, а потому он проиграл четыре или пять раундов в первой половине боя, однако к седьмому раунду у Лопеса под глазом образовалась весомая гематома.

Ситуация едва не усугубилась в восьмом раунде после столкновения боксёров головами. После этого Ломаченко удалось выиграть пару жёстких разменов едва ли не впервые сначала боя. Дело запахло переломом. В десятом раунде Ломаченко удавалось сократить дистанцию и несколько раз достать соперника жесткими сериями. Лопес в свою очередь терял как скорость, так и уверенность в своих силах. В поздних раундах Ломаченко сделал достаточно, чтобы выровнять бой, но его исход оставался в руках судей. При этом так запоминающаяся всегда концовка последнего раунда осталась за Лопесом. Все трое судей отдали победу Лопесу со счётом 117:111, 116:112 и 119:109, причём последний счёт в исполнении дамы Джули Ледерман был явным перебором.

В соглавном бою вечера в первом полусреднем весе непобеждённый американец Арнольд Барбоза-младший победил единогласным решением судей соотечественника Алекса Сауседо.

Как сообщал NEWS.ru, американец мексиканского происхождения Брайан Ортега (15-1) победил по очкам корейца Чжан Сун Чжуна (16-6) и стал претендентом на титул в полулёгком весе.