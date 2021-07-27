Ларин — кинг: парень, принесший России второе золото в тхэкводно

Пока Олимпийские игры в Токио складываются для России не так уж и плохо! Безусловно, восхищают гимнасты, они достойны тысячи текстов с восхищенями, они войдут в историю, но кто достоин признания не меньше — это тхэквондисты. И в частности Владислав Ларин, который во вторник, 27 июля, принёс России вторую золотую медаль в этом виде спорта. Расскажем об этом парне и немного о том, как его вид спорта вдруг стал одним из самых успешных в стране.

Владиславу 25 лет, 18 из которых он занимается тхэквондо. Что забавно, до семи лет, в раннем детстве он начал спортивный путь в... Спортивной гимнастике! Эти два вида спорта идут рядом не только в последние два дня, в жизни Влада они шли рядом ещё с начала нулевых. Гимнастику пришлось потом забросить из-за травмы руки, но тхэквондо это повреждение заниматься ему не помешало.

И слава богу. Потому что то, что сделал он, а днём ранее его друг Максим Храмцов — не делал до них никто и никогда. Они — первые россияне, выигрывашие в тхэквондо золотую олимпийскую медаль. Историю Храмцова мы рассказывали вчера подробно, в частности про маму, которой он посвятил победу.

А сейчас — немного о Ларине. Он — родом из Карелии, деревня Коткозеро. Тренируется в Петрозаводске. Выступает в категории свыше 80 килограммов — тяжеловес. К 25 годам он уже стал твёрдым лидером национальной сборной с целым набором побед: чемпион России (2014), двукратный чемпион Европы (2016, 2018), чемпион мира (2019) и вот теперь — олимпийский чемпион (2020). А если быть более точным — 2021, ведь Олимпиаду перенесли на год из-за пандемии.

К Олимпийским играм Влад подходил в качестве фаворита, что неудивительно, учитывая его поступательное движение вверх в последние 4-5 лет. Но одно дело быть лучшим на бумаге, а другое — на долянге. Так у тхэквандистов называется ковёр/татами.

Anke Waelischmiller/Sven Simon/Global Look Press

Путь к золоту получился вполне увереннымы: в первом раунде Влад победил знаменосца сборной Тонга Питу Тофатофуа, тхэквондиста-лыжника, который выступал на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Победил спокойно — 24:3. В четвертьфинале Ларин оформил ещё один разгром — против словенца Ивана Трайковича — 16:3. Полуфинал получился ещё более мощным: россиянин разобрался с китайцем Хонгуй Суем — 30:3. Ну и в решающем поединке он одолел македонца Деяна Георгиевского.

Первый раунд получился равным. Россиянин действовал активнее, но его оппонент точнее набирал очки. Во втором раунде Владислав заработал преимущество и повёл со счётом 9:7, а затем увеличил отрыв, нанеся несколько успешных хай-киков. Итоговый счёт — 15:9.

Итого, у нас в тхэквондо в каждой из дисциплин — по медали. Ларин, Храмцов — золото, Михаил Артамонов (до 58 килограммов) — бронза и Татьяна Минина (до 57 кг) — серебро. Так продуктивно российская команда пока не выступает ни одном виде спорта на этих Играх. Возможно, кроме спортивной гимнастики, но там впереди ещё очень много стартов. В чём секрет такого взлёта российского тхэквондо?

Главный секрет — в популярности у детей. Спортивные секции тхэквондо есть буквально в каждой деревне. По официальным данным Минспорта, в России 450 спортивных школ тхэквондо, а сколько частных секций в школах — не сосчитать. Этот вид боевых искусств по массовости опережает каратэ, бокс и кикбоксинг.

Тхэквондо хорошо ещё и тем, что им можно заниматься с трёх лет. Для детей есть специальный бесконтактный вид дисциплины. На тренировках по тхэквондо в целом учат не только драться, но в первую очередь развивают физические качества — гибкость, выносливость, силу и быстроту. Это зачастую подкупает родителей, которые охотно отдают детей в секции. Результат мы видим в Токио.

При этом 25-летний Ларин — старший участник команды, остальным — от 19 до 24. Учитывая как мощно развивается этот вид спорта, мы ещё не раз услышим о его представителях и не раз порадуемся их успехам на Олимпиадах и других больших стартах.