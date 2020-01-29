14 марта в Бразилии российский боец полусреднего веса Алексей Кунченко проведёт первый бой после единственного в карьере поражения от Гилберта Бёрнса. Его новый соперник Элизеу Залески дос Сантос также бразилец. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Кунченко рассказал о тренировках в Таиланде, где сейчас находятся многие российские бойцы, сопернике, угрозе коронавируса и привычке работать с высокими оппонентами.

— Сейчас вы, как и ещё пара десятков российских, тренируетесь в Таиланде. С чем связна такая популярность этой страны?

— Наверное, все хотят перезимовать в тепле, набраться витаминчиков. Здесь солнце, фрукты, хорошие условия. У многих с февраля-апреля начинаются первые в новом году бои, поэтому все стараются тут начать подготовку.

— А почему вы выбрали именно Таиланд?

— У меня бой 14 марта, а здесь много народа, подходящих спарринг-партнёров. Много спортсменов приехало со всей России. Думаю, у нас в стране сложно найти лагерь, где было бы столько людей в какой-то период времени. Сюда съезжаются спортсмены и из других концов мира, в частности из Европы и США. Мы как-то собирались все вместе — человек 30 было из РФ. Со многими я в России и не встречался, а в Таиланде тренировались вместе.

— Судя по вашему Instagram, вы обосновались на Пхукете. Какой лагерь выбрали?

— Здесь есть спортивный лагерь Чалонг, в котором располагается множество залов для тяжёлой атлетики, кроссфита, тайского бокса и других направлений подготовки. Мы занимаемся в зале Tiger Muay Thai, куда всегда приезжает много ребят, кроссфитом, джиу-джитсу, грепплингом, боксом и тайским боксом. Можно заниматься чем угодно. Борцы приезжают сюда подтянуть ударную технику, постояв в парах с опытными ударниками, которым полезно повозиться с борцами. Идёт масштабный взаимовыгодный обмен опытом. Все делятся своим мастерством и приобретают новые навыки.

— Угроза коронавируса уже распространилась за пределы Китая. Вас не пугает такая опасная близость?

— Да, он уже рядышком. Но пока мы просто наблюдаем. На Пхукете ни у кого коронавирус не нашли, а ближайший случай был зафиксирован в Бангкоке. Но смертельных пока не было. Все стараются ходить в масках. Заметно, что люди осторожничают и даже побаиваются. Мы здесь пробудем ещё немного времени и уедем на следующей неделе. Постараемся не перетренироваться, не посадить иммунитет, а спокойно доработать и уехать домой.

— Как планируете проводить дальнейшую подготовку к бою после возвращения из Таиланда?

— Буду тренироваться в Екатеринбурге в своём клубе, в «Академии РМК». Там я намерен готовиться три недели, а 2 марта вылечу в Бразилию за две недели до боя, чтобы полностью адаптироваться и привыкнуть к местному климату и часовому поясу.

— Как охарактеризуете своего соперника Элизеу дос Сантоса?

— Он старается больше работать в стойке. Мой предыдущий соперник Гилберт Бёрнс является специалистом в грепплинге и больше боролся, используя свои навыки джиу-джитсу. Судя по боям дос Сантоса, которые я смотрел, он не просто любит проводить бой в стойке, а рубится. Он не против идти ва-банк и не избегает открытого противостояния. Для меня это будет намного более интересный бой, так как есть возможность поработать на своей сильной стороне и показать зрелищный поединок. Бёрнс просто сушил бой. Он проходил в ноги, держал меня, сам ничего не делал и мне не давал. С дос Сантосом такой возни не будет. Думаю, всё пройдёт в стойке. Возможен клинч у сетки, этого не избежать, но не думаю, что он целенаправленно будет переводить бой в партер, хотя в чужую голову не залезешь. Мы не расслабляемся и всё равно работаем над этим с борцами, чтобы не дать возможность сопернику перевести в партер.

— Преимущество соперника в росте и длине рук имеет для вас значение?

— Я всю жизнь с высокими бьюсь, потому что сам невысокий. Для меня это нормально. Редко бывает, что соперник оказывается ниже меня ростом. Поэтому и мои спарринг-партнёры всегда выше меня на полголовы, и мне комфортно с ними работать.

— С вами на турнире выступит Никита Крылов, который тоже будет противостоять местному бойцу. С ним в Таиланде не обсуждали поездку в Бразилию?

— Я его видел здесь, но он побыл неделю и уехал. Мы виделись только на спаррингах, но он работал с тяжами, а я с ребятами своего веса. Какие-то особые моменты с ним не обсуждал. Мы друг с другом знакомы только заочно через телевизор и Интернет.

— Перед турниром у вас будет возможность пообщаться и получше узнать друг друга?

— Конечно. Мы же вдвоём едем из России, там одним будет скучновато, поэтому пообщаемся.