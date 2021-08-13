Кудухов победил экс-чемпиона мира Джонса на боксёрском шоу в Москве

В Москве прошёл турнир по профессиональному боксу, в главном бою которого непобеждённый российский тяжеловес Виталий Кудухов (5-0, 2 KO) победил по очкам экс-чемпиона мира в тяжёлом весе 49-летнего панамца Гильермо Джонса (41-4-2, 30 КО)

Кудухов начал бой первым номером и за счёт сдвоенного джеба легко прорывался на ближнюю дистанцию, опережая в разменах панамского ветерана, который легко менял стойки и выбрасывал короткие встречные удары. Россиянин периодически попадал двойками на скорости, но иногда застаивался перед ударами соперника и пропускал удары навстречу. Бой проходил в невысоком темпе, который вполне устраивал Кудухова. Джонс постоянными движениями корпусом смягчал ущерб от ударов.

Во второй половине боя панамец стал больше клинчевать, а в атакующих действиях всё меньше успевал за своим соперником, но все удары Кудухова он принимал невозмутимо, хотя перевес россиянина к концу боя стал уже более заметным. Джонс в седьмом раунде неплохо попал по корпусу, но на этом его успехи закончились. По итогам восьми раундов боя все судьи отдали победу Кудухову.

В соглавном поединке вечера популярный тяжеловес Вячеслав Дацик победил по очкам Данияла Эльбаева по прозвищу Т-34.

Как сообщалось ранее, боксёрский поединок между чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом и легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо, назначенный на 21 августа, отменён из-за травмы американца.