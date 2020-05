Для каждого из темнокожих гигантов, встретившихся в главном бою субботнего вечера в крупнейшем городе Флориды Джексонвилле, победа имела особое значение, ведь выходу в октагон предшествовали события разной степени драматизма. Голландский ветеран Алистар Оверим, отмечающий 40-летие (ещё отнюдь не критический для тяжеловеса возраст) перенёс крайне болезненное поражение от соотечественника Жаирзинью Розенстрёйка, в память о котором на всю жизнь останется шрам на верхней губе. В практически выигранном бою он совсем чуть-чуть потерял концентрацию на последних секундах и оказался в нокауте. Что это такое и как тяжело пережить этот момент бойцу прекрасно знает Александр Волков, в аналогичной ситуации проигравший Деррику Льюису.

Но оппоненту Оверима Уолту Харрису беды голландца покажутся сущей ерундой, ведь в конце прошлого года он пережил настоящий ад. В конце октября не вернулась домой его падчерица Аня, которая была дорога бойцу как родная дочь. Поднятая на уши полиция штата Алабама, объявленное вознаграждение в $ 100 тысяч и личное участие Харриса, отложившего из-за случившегося бой с Оверимом, долгое время не приносили плодов. 8 ноября полиции удалось отыскать похитителя девушки, которым оказался преступник-рецидивист Ибрагим Язид, а уже в конце месяца в соседнем графстве было обнаружено и тело Ани, которую преступник по какой-то причине решил застрелить.

Харрису потребовалось несколько месяцев, чтобы пережить горе и вернуться к тренировкам. Конечно, пандемия коронавируса и закрытие залов в США не могли поколебать его решимости вернуться в дело и добиться во Флориде победы, которую посвятить своей семье в самый тяжёлый для неё момент. В конце концов дома у Харриса остались четверо детей школьного возраста, ради которых отец и начал карьеру профессионального бойца, потому как работа в доставке мебели, которой он занимался до этого не приносила достаточного дохода.

Один из лучших рефери в ММА Дэн Мираглиотта в последнее время всё чаще судит поединки тяжеловесов. Дело в том, что он сам находится в категории свыше 93 кг и такому крупному парню проще остановить разгорячённых бойцов, чем какому-то малышу. Кроме габаритов, Мираглиотта известен своим олимпийским спокойствием и готовностью продолжать бой, даже когда один из соперников находится в опасной ситуации. Сегодняшний поединок показал, что это отнюдь неплохое качество рефери.

В начале первого раунда настроенный более агрессивно Харрис прошил двойкой защиту осторожного голландца и принялся добивать. Десятки тяжёлых боёв и возраст оставили отпечаток на челюсти Оверима, которая уже не столь хорошо как прежде держит удар, но в этот раз голландец каким-то чудом выкарабкался. Временами казалось, что его руки вот-вот обмякнут и перестанут защищать в голову, а огромное тело погрузится в кратковременный сон. Примерно в такой ситуации оказался Фёдор Емельяненко в бою с Фабио Мальдонаду, когда одержать победу ему позволила не только собственная стойкость, но и терпение рефери. Оверим пережил жуткое избиение и сквозь пелену и заливающую глаза кровь смог подняться и продолжить бой. Более того, он свалил соперника в концовке раунда, перевёл дух лёжа на нём и постепенно начал возвращать долг своими ударами.

На Харрисе эта безостановочная работа руками, как отбойным молотком, тоже сказалась. Во второй пятиминутке он тяжело дышал и пропустил жёсткий удар ногой в голову, от которого его повело. Оверим не кинулся на соперника, как одержимый, а сначала закрепился у него за спиной, а затем начал методично избивать до тех пор, пока рефери не остановил бой. Все эти действия он производил осторожно, словно извиняясь перед соперником, дескать, знаю я, как тебе тяжело, но такова наша работа.