Вспышка нового опасного коронавируса, из-за которого умерли уже десятки человек, не может не отразиться на спорте и спортивных мероприятиях. Первой на себя приняла удар индустрия единоборств, специфика которой — особая уязвимость перед вирусными заболеваниями. Сразу несколько крупных событий в Китае уже отменены, но под угрозой находятся и другие, особенно если пандемия распространится на всю Юго-Восточную Азию. Однако для российского чемпиона мира по боксу Артура Бетербиева это станет решением серьёзной дилеммы. NEWS.ru разбирался в ситуации.

Украинский боксёр лишился шанса завоевать два пояса

Главным событием будущего уик-энда должен был стать вечер бокса на острове Хайнань. Украинскому боксёру Виктору Постолу предстояло оспорить чемпионские титулы WBC и WBO в первом полусреднем весе у американца Хосе Карлоса Рамиреса. У украинца были ощутимые шансы на успех, он провёл полноценную подготовку, однако за неделю до встречи организаторы не стали рисковать здоровьем боксёров и перенесли турнир. Пока новая дата и место его проведения неизвестны.

Мой бой против Хосе Карлоса Рамиреса за титулы чемпиона мира WBC и WBO перенесён из-за вспышки вируса в Китае. Я провёл отличный тренировочный лагерь и нахожусь в прекрасной форме. Очень жаль, что 2 февраля этот бой не состоится. Я хочу поблагодарить свою команду за мою подготовку. Жду с нетерпением новую дату и место боя. Благодарю всех за поддержку! — написал Постол в Instagram.

Вирус затронул и отбор на Олимпиаду

С февраля в олимпийском боксе стартует серия континентальных квалификационных турниров на Игры в Токио. Европейские боксёры и россияне будут соревноваться в Лондоне, а представители стран Азии и Океании должны были встретиться с 3 по 14 февраля в китайском городе Ухань, где как раз и началась вспышка смертельного вируса. Местный оргкомитет первым забил тревогу и попросил Международный олимпийский комитет о переносе.

Замена в лице иорданской столицы Аммана нашлась довольно быстро, но это потребует дополнительного времени на подготовку. Теперь турнир должен пройти с 3 по 11 марта, а боксёрам придётся в корне менять своё расписание и подводку веса, что может отразиться и на всём графике подготовки к Олимпиаде.

Российский промоушен тоже пострадал

Переживающая не лучшие времена старейшая российская ММА-организация М-1 последний турнир провела прошлой осенью. Новый сезон Вадим Финкельштейн планировал начать с турнира 1 февраля в Корее, который должен был украсить бой перспективного азербайджанского тяжеловеса Заура Гаджибабаева с местным бойцом Джун Сон Лимом. Однако, как сообщил в Twitter обозреватель Эл Дзуллино, соревнования отменили, так как Сувон находится недалеко от границы с Китаем.

I've just been told that the M-1 South Korea event scheduled for February has been canceled due to the Corona Virus breakout in China. https://t.co/HtBKLzYUzV — Al Zullino (@phre) January 24, 2020

Для переживающей финансовые проблемы М-1 это — серьёзный удар, ведь бойцам нужно выплатить компенсации или обеспечить работой на других соревнованиях, которые компания пока не анонсировала. Не секрет, что последние два года Финкельштейн проводит турниры только в копромоушене с местными организациями, которые берут на себя часть расходов. Именно поэтому большая часть из последних проходила в Казахстане, КНР и российских городах, с которыми действует давняя договорённость. В то же время уход Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии привёл к отмене традиционной летней «Битвы в горах» и ещё пары турниров в республике.

Мы очень расстроены тем, что турнир пришлось отменить. Мы очень хотели начать год с большого яркого турнира в Корее, но в тоже время понимаем, что от нас ничего не зависит. Вчера мы получили официальное письмо о том, что правительство Южной Кореи запретило все массовые мероприятия. Очень надеемся, что ситуация с эпидемией коронавируса в Азии стабилизируется и мы ещё в этом году проведём турнир в Корее, — приводит слова Финкельштейна пресс-служба M-1 Global.

Что под угрозой в будущем

В ближайшее время турниров UFC и крупных боксёрских промоутеров в этом регионе нет, за исключением компании One, которая там и базируется. Пока лига не вносит никаких изменений в календарь, а ближайшие соревнования должна провести на Филиппинах 31 января. После этого запланированы шоу в Индонезии, Сингапуре и Вьетнаме, где пока не зафиксированы серьёзные вспышки коронавируса. Что касается Поднебесной, то там турнир запланирован на 11 апреля, и пока переносить его никто не собирается. Но если в ближайший месяц распространение заболевания не пойдёт на убыль, то и это шоу может «поменять прописку». Главным его событием должен стать титульный бой в легчайшем весе между действующим чемпионом компании Адриано Мораэсом и победителем Гран-при и легендой UFC Деметриусом Джонсоном.

Бетербиеву уже не надо соглашаться на шантаж

Российского чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям IBF и WBC Артура Бетербиева обязали встретиться с непобеждённым претендентом из Китая Мэном Фаньлуном. Китайская сторона выиграла промоутерские торги, поэтому бой должен пройти в Поднебесной, однако чемпион не горит желанием ехать туда, и дело здесь вовсе не в коронавирусе. Спортсмен не желает проводить бой в Китае по политическим причинам — в знак протеста против притеснения мусульманского населения — уйгуров. Чеченский боксёр считает, что власти страны занимаются репрессиями.

Отказ от боя с официальным претендентом грозил ему лишением поясов и понижением в рейтингах, однако теперь для отмены турнира в Китае появилась уважительная причина. Команда бойца и сами федерации вправе искать другое место для проведения поединка, например, на территории США, что позволит Бетербиеву и сохранить пояс, и провести защиту против претендента, который ему более чем по зубам.