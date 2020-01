Главным событием будущего уик-энда должен был стать вечер бокса на острове Хайнань. Украинскому боксёру Виктору Постолу предстояло оспорить чемпионские титулы WBC и WBO в первом полусреднем весе у американца Хосе Карлоса Рамиреса. У украинца были ощутимые шансы на успех, он провёл полноценную подготовку, однако за неделю до встречи организаторы не стали рисковать здоровьем боксёров и перенесли турнир. Пока новая дата и место его проведения неизвестны.

С февраля в олимпийском боксе стартует серия континентальных квалификационных турниров на Игры в Токио. Европейские боксёры и россияне будут соревноваться в Лондоне, а представители стран Азии и Океании должны были встретиться с 3 по 14 февраля в китайском городе Ухань, где как раз и началась вспышка смертельного вируса. Местный оргкомитет первым забил тревогу и попросил Международный олимпийский комитет о переносе.

Замена в лице иорданской столицы Аммана нашлась довольно быстро, но это потребует дополнительного времени на подготовку. Теперь турнир должен пройти с 3 по 11 марта, а боксёрам придётся в корне менять своё расписание и подводку веса, что может отразиться и на всём графике подготовки к Олимпиаде.

Переживающая не лучшие времена старейшая российская ММА-организация М-1 последний турнир провела прошлой осенью. Новый сезон Вадим Финкельштейн планировал начать с турнира 1 февраля в Корее, который должен был украсить бой перспективного азербайджанского тяжеловеса Заура Гаджибабаева с местным бойцом Джун Сон Лимом. Однако, как сообщил в Twitter обозреватель Эл Дзуллино, соревнования отменили, так как Сувон находится недалеко от границы с Китаем.