Конго проиграл Джонсону на турнире UFC в Париже

Компания Bellator провела один из первых турниров в столице Франции после легализации смешанных единоборств. В главном бою вечера американец Тимоти Джонсон победил раздельным решением судей француза Шейка Конго.
В соглавном бою вечера британец Майкл Пейдж единогласным решением судей одолел американца Росса Хьюстона.
Как сообщал NEWS.ru, в главном бою вечера на «Бойцовском острове» в Абу-Даби американец Кори Сэндхаген победил техническим нокаутом бразильца Марлона Мораэса.
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