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Единоборства

Конго проиграл Джонсону на турнире UFC в Париже

06:21, 11 октября 2020 29
Тимоти Джонсон Тимоти Джонсон Фото: tbeartim/instagram.com

Компания Bellator провела один из первых турниров в столице Франции после легализации смешанных единоборств. В главном бою вечера американец Тимоти Джонсон победил раздельным решением судей француза Шейка Конго.

В соглавном бою вечера британец Майкл Пейдж единогласным решением судей одолел американца Росса Хьюстона.

Как сообщал NEWS.ru, в главном бою вечера на «Бойцовском острове» в Абу-Даби американец Кори Сэндхаген победил техническим нокаутом бразильца Марлона Мораэса.

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