Конго проиграл Джонсону на турнире UFC в Париже

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В Абу-Даби на «Бойцовском острове» завершился очередной турнир UFC. В главном бою вечера американец Кори Сэндхаген победил техническим нокаутом бразильца Марлона Мораэса.

В соглавном бою вечера Эдсон Барбоза единогласным решением судей разбил шведского иранца Маквана Амирхани. Как сообщал NEWS.ru, российский боец наилегчайшего веса Тагир Уланбеков одержал победу в своём первом бою в...